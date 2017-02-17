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Avatar Atakan evlendi

Eski Survivor yarışmacılarından boksör Atakan Arslan, nişanlısı Serap Korkmaz ile nikah masasına oturdu.

17.02.2017 - 09:17
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Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmasına katılan ve "Avatar" lakabıyla bilinen Atakan Arslan, nişanlısı Serap Korkmaz ile nikah masasına oturdu.

NİŞANLISI İLE EVLENDİ

Atakan Arslan, 2016 yılının ekim ayında nişanlandığı sevgilisi Serap Korkmaz ile evlendi. Çift, bu mutlu haberi Instagram hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Avatar Atakan evlendi

Avatar Atakan evlendi İZLE

NİKAHTA TİŞÖRT GİYDİLER

Gelinlik ve damatlık yerine tişört giymeyi tercih eden çiftten Atakan, bu paylaşımına; "EVET... :) Hayirli es huzurun baslangicidir. Tisort le evlendigimiz dogrudur.:))) Allah herkesin gonlune gore versin mutlulugumuzla mutlu olan herkese tesekkurler." notunu düştü.

Avatar Atakan evlendi

Avatar Atakan evlendi

Avatar Atakan evlendi

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