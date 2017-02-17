Avatar Atakan evlendi

Geçtiğimiz sezon Survivor yarışmasına katılan ve "Avatar" lakabıyla bilinen Atakan Arslan, nişanlısı Serap Korkmaz ile nikah masasına oturdu.
NİŞANLISI İLE EVLENDİ
Atakan Arslan, 2016 yılının ekim ayında nişanlandığı sevgilisi Serap Korkmaz ile evlendi. Çift, bu mutlu haberi Instagram hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.
NİKAHTA TİŞÖRT GİYDİLER
Gelinlik ve damatlık yerine tişört giymeyi tercih eden çiftten Atakan, bu paylaşımına; "EVET... :) Hayirli es huzurun baslangicidir. Tisort le evlendigimiz dogrudur.:))) Allah herkesin gonlune gore versin mutlulugumuzla mutlu olan herkese tesekkurler." notunu düştü.