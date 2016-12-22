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Avrasya Tüneli'nde dalgın sürücüler

Dalgın sürücüler yanlışlıkla Avrasya Tünel'i yoluna girerek Anadolu yakasına geçmek zorunda kaldı.

DHA | 22.12.2016 - 16:57
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Bu sabah itibariyle hizmete açılan Avrasya Tüneli'nde, araç geçişleri gün boyu devam etti. Gişelerden geçerek tünele giren araçların içindeki bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anı ölümsüzleştirdi. Bazı sürücülerin cep telefonlarıyla seyir halindeyken video ve fotoğraf çekimi yaptığı görüldü.

YANLIŞLIKLA AVRASYA TÜNELİ'NE GİRDİLER

Sahil Yolu'nu kullanarak Sirkeci istikametine gitmeye çalışan bazı sürücüler ise, yanlışlıkla Avrasya Tüneli'ne yönelince zor anlar yaşadı. Kimi sürücüler, hatalarının farkına erken varıp tünel girişindeki gişelere ulaşmadan 'acil kaçış yolu'na yönelirken, kimi sürücüler gişelerden geçerek Anadolu Yakası'na geçmek zorunda kaldı.Avrasya Tüneli'nde dalgın sürücüler

GÖREVLİLER YARDIM ETTİ

Hatalı geçişlerin artması üzerine Avrasya Tünel'i görevlileri, sürücülere yardımcı olarak bu sürücülerin araçlarıyla geri geri gitmelerini ve 'acil kaçış yolu'na ulaşmalarını sağladı.

Avrasya Tüneli'nde dalgın sürücüler VİDEO

Avrasya Tüneli'nde dalgın sürücüler

MOTOSİKLETLİLER GERİ ÇEVRİLDİ

Motosikletle Avrasya Tüneli'nden geçmek isteyen iki vatandaş da görevliler tarafından geri çevrildi. Daha önce açıklandığı gibi motosiklet sürücüleri Avrasya Tüneli'nden faydalanamıyor.Avrasya Tüneli'nde dalgın sürücüler


Avrasya Tüneli'nde dalgın sürücüler

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