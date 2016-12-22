Avrasya Tüneli’nde selfie uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ve bu sabah itibariyle vatandaşların hizmetine açılan Avrasya Tüneli’nde selfie çekmek isteyen vatandaşlara anonslar yapılarak uyarılar yapılıyor.
DURUP SELFİE YAPIYORLARDI
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tünelde birçok kişinin durarak selfie yapması üzerine tünelde vatandaşlara durmamaları için anonslar yapılmaya başlandı.
CEZASI VAR
Yapılan anonslarda duran araçlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanacağı aktarıldı.