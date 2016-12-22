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Avrasya Tüneli’nde selfie uyarısı

Avrasya Tüneli'nden geçen vatandaşların araçlarını durdurarak selfie yapmaması konusunda uyarı anonsları yapılmaya başladı.

İHA | 22.12.2016 - 19:16
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AVRASYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen ve bu sabah itibariyle vatandaşların hizmetine açılan Avrasya Tüneli’nde selfie çekmek isteyen vatandaşlara anonslar yapılarak uyarılar yapılıyor.

DURUP SELFİE YAPIYORLARDI

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tünelde birçok kişinin durarak selfie yapması üzerine tünelde vatandaşlara durmamaları için anonslar yapılmaya başlandı.

CEZASI VAR

Yapılan anonslarda duran araçlara emniyet güçleri tarafından cezai işlem uygulanacağı aktarıldı.

Avrasya Tüneli’nde selfie uyarısı VİDEO

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