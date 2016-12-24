Avrasya Tüneli'ne yoğun ilgi

Avrupa ile Asya yakasını bir araya bağlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği Avrasya Tüneli’ne olan yoğun ilgi nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Avrupa yakasından Asya yakasına geçmek isteyen sürücüler Yenikapı yol ayrımından tünel yoluna girdi. Her gün 07.00 - 21.00 saatlerinde hizmet veren Avrasya Tüneli içerisinde trafik tek şeritten sağlanırken, yoğun ilgi nedeniyle araçların uzun kuyruk oluşturduğu görüldü.

İlk defa Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücü Şafak Yazıcı, “Tüneli deneyeceğiz. Bakalım işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bu noktaya kadar hızlı geldim ama son 15 dakikadır burada bekliyorum” şeklinde konuştu.

İLK GÜNDE 24 BİN ARAÇ GEÇTİ

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Avrasya Tüneli'nden ilk günde 14 saatte 23 bin 938 araç geçtiğini söylemişti.

Avrasya Tüneli’nde yoğun trafik VİDEO

ÖZÇEKİM TRAFİĞİ AKSATIYOR

Avrasya Tüneli'nin Türk insanının gurur projesi olduğunu vurgulayan Arslan, sürücülere uyarılarda bulunarak şunları kaydetti: "İnsanlarımız tünelden geçerken duruyorlar, fotoğraf çekiyorlar öz çekim çekiyorlar. Rica ediyoruz, elbetteki gurur projelerini fotoğraflamak öz çekim yapmak güzeldir ancak trafiği çok aksatıyor, başka insanların hayatını tehlikeye atıyorlar, istirhamımız odur ki durup özellikle fotoğraf çekmesinler trafiği tehlikeye sokmasınlar, trafik istediğimiz gibi aksın."