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Avrupa Birliği'nin nüfusu yükseldi

AB'nin nüfusu geçen yıla göre 1 milyon 526 bin 400 kişi artarak, 511,8 milyon oldu.

10.07.2017 - 15:32
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2016 başında 510 milyon 278 bin 700 olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 511 milyon 805 bin 100’e ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1 milyon 526 bin 400 kişi arttı.

EN KALABALIK ÜYE ALMANYA

Almanya, 82 milyon 800 binlik nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, Almanya'yı 67 milyon 24 bin 500 ile Fransa, 65 milyon 808 bin 600 ile İngiltere ve 60 milyon 589 bin 400 ile İtalya izledi.

Avrupa Birliği'nin nüfusu yükseldi

EN AZ NÜFUS MALTA'DA

AB'nin en az nüfusa sahip ülkesi ise 440 bin 400 ile Malta, 590 bin 700 ile Lüksemburg ve 854 bin 800 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu.

NÜFUSU EN FAZLA ARTAN TÜRKİYE

Türkiye, söz konusu dönemde Avrupa ülkeleri arasında nüfusu en fazla artan ülke olarak öne çıktı. Türkiye'de geçen yıl toplam nüfus 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı.

AB ülkeleri arasında ise nüfusu en fazla artan ülke Almanya oldu. Almanya’da geçen yıl nüfus 624 bin 300 kişi arttı. Almanya’yı nüfus artışında 426 bin ile İngiltere, 274 bin 500 ile Fransa ve 144 bin 200 ile İsveç takip etti.

10 AB ÜYESİ ÜLKENİN NÜFUSUNDA DÜŞÜŞ

AB üyesi 28 ülkenin 10’unda nüfus düştü. Geçen yıl nüfusu en fazla düşen AB üyesi ülke Romanya oldu. Romanya'nın nüfusu 122 bin, İtalya’nın 76 bin 200, Bulgaristan’ın 51 bin 900 kişi azaldı. Litvanya, Hırvatistan, Macaristan, Portekiz, Yunanistan, Letonya ve Estonya’nın nüfusu da bir önceki yıla göre azaldı.

Eurostat verilerine göre, 2016 ve 2017 başında Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin nüfusu şöyle:

Ülke-Bölge

2016 Nüfus (Bin)

2017 Nüfus (Bin)

Artış (Bin)

AB

510.278,7

511.805,1

1.526,4

Almanya

82.175,7

82.800

624,3

Türkiye

78.741,1

79.814,9

1.073,8

Fransa

66.750

67.024,5

274,5

İngiltere

65.382,6

65.808,6

426

İtalya

60.665,6

60.589,4

-76,2

İspanya

46.440,1

46.529

88,9

Polonya

37.967,2

37.973

5,8

Romanya

19.760,3

19.638,3

-122

Hollanda

16.979,1

17.081,5

102,4

Belçika

11.311,1

11.365,8

54,7

Yunanistan

10.783,7

10.757,3

-26,4

Çekya

10.553,8

10.578,8

25

Portekiz

10.341,3

10.309,6

-31,7

İsveç

9.851

9.995,2

144,2

Macaristan

9.830,5

9.797,6

-32,9

Avusturya

8.690,1

8.772,9

82,8

Bulgaristan

7.153,8

7.101,9

-51,9

Danimarka

5.707,3

5.748,8

41,5

Finlandiya

5.487,3

5.503,3

16

Slovakya

5.426,3

5.435,3

9

İrlanda

4.724,7

4.774,8

50,1

Hırvatistan

4.190,7

4.154,2

-36,5

Litvanya

2.888,6

2.847,9

-40,7

Slovenya

2.064,2

2.065,9

1,7

Letonya

1.969

1.950,1

-18,9

Estonya

1.315,9

1.315,6

-0,3

GKRY

848,3

854,8

6,5

Lüksemburg

576,2

590,7

14,5

Malta

434,4

440,4

6
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