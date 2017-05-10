Avrupa Komisyonu başkanı Macron'u uyardı

Avrupa Komisyonu başkanı Jean-Claude Juncker Fransa’nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u uyardı.

FRANSA BİRÇOK ALANDA GEREKSİZ HARCAMA YAPIYOR

Jean-Claude Juncker Fransa’nın birçok alanda gereksiz harcamalar yaptığını söyledi. Avrupa Komisyonu’nun ekonomiden sorumlu üyesi ise; Fransa’nın Avrupa Birliği kurallarına uyması konusunda oldukça iyimser.

BÜTÇE AÇIĞI SORUN YARATIYOR

Pierre Moscovici Paris’te yapılan bir basın toplantısında Fransa’nın bütçesini kontrol altına alabileceğinden emin olduğunu söyledi. Fransa’nın bütçe açığı Paris ve Brüksel arasında uzun süredir sorun yaratıyor.