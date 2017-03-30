Avrupa Konseyi FETÖ önergesini reddetti

Strazburg'da toplanan Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi 32. Genel Kurulu'nda, İsveçli Anders Knape ve Hollandalı Leendert Verbeek'in geçen yıl ekim ve aralıkta yaptıkları Türkiye ziyaretleri sonrası hazırladıkları, "Türkiye'de yerel yöneticilerin durumuna ilişkin rapor." ele alındı.

Ayrıca raporla birlikte Türkiye'de son dönemde başta kayyum atamaları olmak üzere, yerel yönetimlere getirilen düzenlemelere dair tavsiyelerin yer aldığı karar tasarısı üyeler tarafından oylanarak kabul edildi.

FETÖ ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Tasarıdaki "Kongre, Türkiye'nin mücadele ettiği artan terör saldırıları, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, ülkede bulunan milyonlarca sığınmacı ve sınırları etrafında devam eden savaş gibi tehditlerin farkındadır." maddesinin, "FETÖ/PDY tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimi" şeklinde değiştirilmesi yönünde önerge reddedilirken, tavsiye kararı yapılan oylamada 32'ye karşı 111 üyenin oyuyla kabul edildi. 13 üye ise çekimser görüş bildirdi.

Bu arada üyelerin söz konusu değişikliği reddetmesi tepkiyle karşılandı. Çok sayıda üye, "FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardında olduğuna dair ibarenin karara eklenmesi" yönündeki önergenin Kongre tarafından reddini eleştirdi.

"BU UTANÇ VERİCİ KARARI ESEFLE KINIYORUM"

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, "Tabii (dün) Avrupa Konseyi'nde maalesef birçok hukuk dışı, demokrasiye uymayan kararlar alındı. Bu da bunlardan bir tanesiydi. Çünkü Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi, kimler tarafından artık itirafçılar, yargıda süren soruşturmalar, savcıların elindeki deliller, hakimler tarafından, bağımsız yargı tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde gayet net bir şekilde gözükmüştür." dedi.

Adalet Bakanlığının, FETÖ elebaşısının iadesi için klasörler halinde delilleri ABD'ye teslim ettiğini hatırlatan Türel, "O yüzden bu noktada hala bunun tartışılması bile gerçekten böylesine bir hukuk ve demokrasi beşiğine yakışan bir durum, bir tutum değildir. 15 Temmuz akşamında TBMM'yi bombalayan uçakların pilotları hangi örgüt mensubuydu? 15 Temmuz akşamında 250 vatandaşımızı şehit eden hangi terör örgütünün mensuplarıydı? Hala bununla ilgili birtakım muallak kararlar alarak, bu darbe girişiminin üstünü örtmeye çalışmak ne demokrasiye yakışır, ne de hukuka yakışır. O yüzden bu utanç verici kararı tabii ki esefle kınıyorum." şeklinde konuştu.

"ÜLKENİZDE RESMİ ARAÇLARLA CANLI BOMBA EYLEMİ YAPANLAR VAR MI?"

Türel, oturumda yaptığı konuşmada da, "Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin belediye başkanlarına sormak istiyorum. Ülkenizde acaba belediyenin resmi araçlarıyla canlı bomba eylemi yapanlar var mı? Ya da belediyenin resmi iş makinaları ile güvenlikle mücadele engellensin diye şehirlerinde engeller, hendekler kazan var mı?" sorusuyla üyelerin dikkatini çekti.