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Avrupa Konseyi'nden AİHM açıklaması

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, YSK kararının AİHM'e götürülebilir olduğunu söyledi.

20.04.2017 - 19:04
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Avrupa Konseyi'nden AİHM açıklaması

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CHP, YSK'nın referandum itirazı başvurularını iptal etmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceklerini söylemişti.

AVRUPA KONSEYİ: YSK KARARI AİHM'YE GÖTÜRÜLEBİLİR

Deutsche Welle'nin haberine göre Jagland, Strasbourg'da yaptığı açıklamada hiçbir uluslararası kuruluşun herhangi bir ülkede bir referandumu geçersiz sayma imkanının bulunmadığını belirtip, "Ancak Türk Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) manipülasyon iddialarına rağmen referandumu iptal etmeme kararına karşı AİHM'e başvurulması düşünülebilir" diye konuştu.

Jagland, şimdiye kadar bir halk oylamasıyla ilgili bir yargı kararı bulunmadığını da belirtti.

İDAM KONUSUNDA TAVİZ VERİLMEMELİ

Jagland, idamın yeniden yürürlüğe sokulmasının Türkiye'nin 1950 yılından bu yana süren Avrupa Konseyi üyeliği ile bağdaşmayacağını vurgulayarak, "Bu konuda taviz verilemez. Aksi takdirde bu, Avrupa kıtasının batışı anlamına gelir" diye konuştu.

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