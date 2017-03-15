Avrupa medyasının hedefi: Recep Tayyip Erdoğan

16 Nisan'daki referandumun sonuçlarına etki etmek isteyen Avrupa medyası, elinden geleni yapıyor.

Türkçe manşetler atarak HAYIR oyu istemekten bile geri kalmayan medya kuruluşları, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında buluşuyor.

ALMANLAR ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak yeni bir haber yayınladı. Bild'in sitesinde ilk sıraya konulan haberde; "Bild Erdoğan'a gerçekleri yüzüne söylüyor" başlığı kullanılırken, "Sen demokrat değilsin, siz burada istenmeyen kişisiniz, siz ülkenize zarar veriyorsunuz" alt başlıkları kullanıldı.

İSVİÇRE MEDYASI DA AYNI

Manşetinden 16 Nisan'daki referandum için Türkçe HAYIR oyu isteyen Blick de Erdoğan karşıtı haberler yapmaya devam ediyor. Gazetenin internet sitesinde ilk sırada yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili haber yerini aldı.

AVRUPA MEDYASININ MANŞETLERİNDE ERDOĞAN VAR