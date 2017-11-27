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Avrupa mülteci konusunda samimiyetsizliğini sürdürüyor

Türkiye'de 3 milyon mülteci var. Geri kabul anlaşmasında 1 yıldan fazla süre geçmesine rağmen Avrupa'nın kabul ettiği Suriyeli 11 bin...

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 09:09..
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Türkiye'deki 3 milyondan fazla sığınmacının sayısı, 61 ülkenin nüfusunu geçiyor.

Pek çoğu Avrupa ülkelerine gitmek istese de Avrupa ve Türkiye arasında geri kabul anlaşması var. Yani Avrupa'ya yasa dışı olarak geçmeyi başaran mülteciler toplanıyor ve Türkiye'ye iade ediliyor. Avrupa ülkeleri de kayıt altına alınan bu mültecileri kabul ediyor.

Avrupa mülteci konusunda samimiyetsizliğini sürdürüyor
Fotoğraf: Atina'da Avrupa'nın göçmen politikasına yönelik protesto gösterisine katılan Suriyeli elinde "Sınırları açın" anlamına gelen bir yazılı karton tutuyor.

GEÇTİĞİMİZ NİSAN'DAN BU YANA 11 BİN KİŞİ...

Avrupa Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopulos, 4 Nisan 2016'da yapılan anlaşma gereği Türkiye'den kaç Suriyelinin Avrupa ülkelerine kabul edildiğini açıkladı.

Şu ana kadar 11 bin 400'den fazla mültecinin AB'ye yerleştirildiğini söyleyen Avramopulos, Türkiye, Ürdün  ve Lübnan'dan yaklaşık 50 bin kişinin 2 yıl içerisinde Avrupa'ya yerleştirilmesi için çağrı yaptı.

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