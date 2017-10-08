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Letonya'da helikopter kazası

Ralli Şampiyonası'nın Letonya ayağında havadan görüntü alan helikopter piste düştü.

08.10.2017 - 15:20
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  2. Dünya

Letonya'da bugün sona erecek olan Avrupa Ralli Şampiyonası’nda helikopter kazası meydana geldi.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Yarışın son gününde organizasyona ait havadan görüntü çeken ekibin de içinde bulunduğu helikopter, piste düştü. Henüz düşüş nedeni belli olmayan kaza üzerine ambulanslar gönderilerek müdahalede bulunuldu.

Letonya'da helikopter kazası

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre bir kişi hayatını kaybederken diğer üç kişi kazada yaralandı. İlk yardım ve sağlık ekiplerinin olay yerinde olduğu belirtildi. Letonya Acil Tıp Servisi Sözcüsü (NMPD) yaralılardan birinin de bilincinin kapalı olduğunu ifade etti.

Letonya'da helikopter kazası

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