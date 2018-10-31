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Avrupa'da azınlıklara bakış anketi

Müslüman bir kişiyi ailenize kabul eder misiniz sorusuna evet diyen ülkeler arasında en azı Ermenistan oldu.

Haber Merkezi | 31.10.2018 - 08:09..
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Avrupa dini azınlıklara bakış, eşcinsel evliliği ve yasal kürtaj gibi sosyal meselelere karşı tutumlar karşılaştırıldığında ikiye bölünmüş durumda.

Pew Araştırma Merkezi'nin son raporuna göre Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri, Müslümanları, Yahudileri, eşcinsel evliliği, kürtajı Batı Avrupa ülkelerine göre daha az kabul ediyor,

Amerika Birleşik Devletleri merkezli kurum, 2015 ve 2017 yılları arasında 34 Avrupa ülkesinde 56 bin yetişkin üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

MÜSLÜMAN BİR KİŞİYİ AİLENİZE KABUL EDER MİSİNİZ

Ermenistan'da "Müslüman bir kişiyi ailenize kabul eder misiniz?" sorusuna 'evet' diyenlerin oranı yüzde 7 ile anket yapılan ülkeler içinde en düşük seviyede.

Onu Çek Cumhuriyeti (yüzde 12), Belarus (yüzde 16) ve Litvanya (yüzde 18) takip ediyor. Bu soruya en yüksek oranda evet diyenler ise yüzde 88 ile Hollanda.

Onu Norveç (yüzde 82), Danimarka (yüzde 81), İsveç (yüzde 80), Belçika (yüzde 77) takip ediyor. Bu rakam Fransa'da yüzde 66 ve Almanya'da yüzde 55 seviyesinde.

Müslümanları komşu olarak kabul eder misiniz? sorusuna ise Finliler yüzde 83 oranında evet cevabı verdi, Ukrayna'da bu oran yüzde 55.

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