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Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

Brexit sürecinin başlamasıyla birlikte ilk gerginlik Cebelitarık'ta yaşandı.

05.04.2017 - 09:42
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Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

İngiltere'nin AB'den ayrılığının geçen hafta sunulan mektupla resmen başlamasının ardından bazı anlaşmazlıklar da baş gösterdi.

Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

Tartışmaların başında ise Cebelitarık var. Daha önce yapılan oylamayla Cebelitarık'ta yüzde 96 oranında İngiltere'nin AB'de kalması yönünde oy kullanılması İspanya'yı harekete geçirmişti.

İNGİLTERE'DEN TEPKİ TOPLADI

Brexit süreciyle birlikte Avrupa Birliği, Cebelitarık üzerinde İspanya'nın söz sahibi olması gerektiği yönünde görüş bildirince İngiltere'den tepki almıştı.

Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

(Gerilime konu olan kayalık)

"İNGİLTERE'NİN HAKİMİYETİ SONA ERMEZ"

İlk tepki İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'dan gelmiş, "İngiltere ve Cebelitarık’ın rızası olmadan bölgede İngiltere’nin hâkimiyeti sona ermez.” ifadelerini kullanmıştı.

İSPANYOL GEMİSİ 'KANUNSUZ ŞEKİLDE GİRDİ'

Ancak bir İspanyol gemisinin kara sularına "kanunsuz şekilde girdiğini" bildirilen Cebelitarık hükümeti, sosyal medya üzerinden de geminin görüntüsünü paylaştı.

Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

"İNGİLTERE'NİN GÖZÜ KORKUTULAMAZ"

Eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) liderlerinden Nigel Farage, AB'nin 'felaket bir yanlış' yaptığını ve İngiltere'nin gözünün korkutulamayacağını, zorbalığa maruz kalacak küçük bir ulus olmadıklarını, buna basitçe katlanmayacaklarını söyledi.

Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

"ELİNİZİ KAYALARIMIZDAN ÇEKİN"

İngiliz basını ise bu konu üzerinde yoğunlaştı. 'The Sun' gazetesi bir kampanya başlattı ve manşetinde "Kayalarımızdan elinizi çekin!" dedi.

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