Avrupa'da İnternet göçtü

Almanya'nın en ve Avrupanın en önde gelen veri merkezi OVH sunucuları bu sabahtan beridir hizmet veremiyor. Dünya çapında çok sayıda şirketin sunucularının barındırıldığı OVH firmasından hizmet alan tüm sunucular erişim sağlayamıyor.

AVRUPA'NIN YARISI İNTERNETSİZ

Firmadan bu zamana kadar her hangi bir açıklama yapılmazken, bazı kaynaklar sorunun tüm veri merkezi genelinde kaynaklanan bir elektrik kesintisi probleminden olduğunu belirtiyor.

Almanya başta olmak üzere Avrupa geneli'nde bir çok şirketin Web sitesi, mail trafiği ve diğer servisleri hizmet alamadığı gibi, Avrupa'nın hemen hemen yarısında internet erişimi sağlanamıyor.

AVRUPA'NIN VERİ KALBİ OVH

Fransa genel merkezli firma Avrupa'nın internet erişimindeki en önemli kaynaklardan. Bütün Avrupa'nın verilerinin depolandığı Almanya'daki bina Avrupa'lı şirketlerin, mail trafiğinin, ve internet erişiminin kalbi konumunda.