taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.072
USD
3,8602
EURO
4,4795
ALTIN
159,36
PETR
63,4800

Avrupa'da İnternet göçtü

Almanyanın en ve Avrupanın en önde gelen veri merkezi OVH bu sabah saatlerinden bu yana hizmet veremiyor, sistemin çöktüğü belirtiliyor.

09.11.2017 - 12:09
  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'nın en ve Avrupanın en önde gelen veri merkezi OVH sunucuları bu sabahtan beridir hizmet veremiyor. Dünya çapında çok sayıda şirketin sunucularının barındırıldığı OVH firmasından hizmet alan tüm sunucular erişim sağlayamıyor.

Avrupa'da İnternet göçtü

AVRUPA'NIN YARISI İNTERNETSİZ

Firmadan bu zamana kadar her hangi bir açıklama yapılmazken, bazı kaynaklar sorunun tüm veri merkezi genelinde kaynaklanan bir elektrik kesintisi probleminden olduğunu belirtiyor.

Almanya başta olmak üzere Avrupa geneli'nde bir çok şirketin Web sitesi, mail trafiği ve diğer servisleri hizmet alamadığı gibi, Avrupa'nın hemen hemen yarısında internet erişimi sağlanamıyor.

Avrupa'da İnternet göçtü

AVRUPA'NIN VERİ KALBİ OVH

Fransa genel merkezli firma Avrupa'nın internet erişimindeki en önemli kaynaklardan. Bütün Avrupa'nın verilerinin depolandığı Almanya'daki bina Avrupa'lı şirketlerin, mail trafiğinin, ve internet erişiminin kalbi konumunda.

İlginizi Çekebilir
Almanya'nın ihracat ve ithalatı azaldı
Almanya'da eylül ayında ihracat yüzde 0,4, ithalat yüzde 1 azalırken, ülke 21,8 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.
Japonya'nın Izu Adaları'nda 6.0 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın doğusundaki Izu Adaları'nda 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Faroe Adaları'nda balina katliamı
Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda 300 yıldır gerçekleştirilen balina katliamı bu yıl da yapıldı.
Rusya: CNN'i yasaklarız
Rusya, ABD'nin Rusya devletine ait video yayın içeriklerinin yasaklanmasına misilleme yapmaya hazırlanıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

139
ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

ABD'de güvencesiz hastalar günlerce sıra bekliyor

74
Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

137
Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

256
Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

Abdullah Gül'den güçlü diplomasi vurgusu

159
AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

AK Partili teşkilatlar Anıtkabir'e gidiyor

251
CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti

CHP'li Mustafa Balbay Başbakan Yıldırım'a hakaret etti

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM