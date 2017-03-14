Avrupa'da ırkçılığın önü kesilemiyor

Avrupa'da aşırı sağın hızlı yükselişi; Fransa, Hollanda, Almanya ve Avusturya gibi ülkeleri etkisi altına aldı.

AB'NİN GELECEĞİNİ ETKİLEYECEK SEÇİMLER

Sığınmacı konusunda sınıfta kalan Avrupa'da mülteci karşıtı açıklamaların yanı sıra AB karşıtı akımlar da siyasette güç anlamına geliyor. Bu sebeple birçok Avrupa ülkesinde bu yıl düzenlenecek seçimler, birliğin geleceğini de belirleyecek.

Yapılan son anketlere göre; Fransa'da aşırı sağcı Le Pen ve Hollanda'da ırkçı lider Wilders'ın oy oranları hızla yükseldi.

FOTOĞRAF: Avrupa'daki ırkçı liderler, programlarda bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuyor.

HOLLANDA

Yarın genel seçimlerin yapılacağı Hollanda'da ise Irkçı lider Geert Wilders'ın önderliğindeki Özgürlükler Partisi'nin (PVV) birinci olma ihmali bir hayli yüksek.

PVV 2006'daki genel seçimde yüzde 5.9, 2012'de ise yüzde 10.1 oy almıştı. Özellikle Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilim, seçimler öncesinde mülteci karşıtı tutucu partilerin oyunu arttırdı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin partisi 150 koltuklu parlamentodaki koltuk sayısını 3 arttırarak 27'ye yükseltti. Wilders'in Özgürlük Partisi ise son ankete göre koltuk sayısını 2 arttırarak 24'e yükseltti.

ALMANYA

2013'te yüzde 4.7 oy alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif'in (AfD), 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde üçüncü olacağı tahmin ediliyor.

FRANSA

Fransa'da ilk turu 23 Nisan, ikinci turu 7 Mayıs'ta yapılacak olan iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Cephe'nin (FN) lideri Marine Le Pen hızlı bir yükselişe geçti.

Yapılan anketlere göre Fransa'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması gerektiğini savunan Le Pen, yaklaşık yüzde 25'lik bir oranla seçimlerin ilk turunu birinci bitirebilir.

FREXİT GELİYOR

Habertürk'ün haberine göre; Euro para biriminin Fransa, İtalya ve İspanya'nın sanayisini olumsuz etkilediğini savunan Le Pen, "Artık dostça ayrılmanın zamanı geldi. Avrupa Sözleşmesinin tamamına ilişkin müzakereler öngörüyoruz. Sonrasında ise Frexit referandumu." dedi.

AVUSTURYA

Özgürlükler Partisi (FPÖ) üyesi Norbert Hofer, 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda yüzde 46.2 oya rağmen kaybetti. FPÖ genel seçimlerde 1999'da yüzde 27, 2002'de yüzde 9, 2006'da yüzde 11, 2008'de yüzde 18, 2013'te ise yüzde 21 oy oranına ulaştı.

DANİMARKA

Aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi (DPP), 2011'deki yüzde 12.3'lük oy oranını 2015'te yüzde 21.2'ye çıkararak ikinci parti oldu. Ülkede bir sonraki seçimler 2019'da gerçekleşecek.

İSVEÇ

Yabancı ve göçmen karşıtı İsveç Demokratları (SD), 2014'te yüzde 13 oy aldı. Bir sonraki seçim Eylül 2018'de düzenlenecek.

FİNLANDİYA

Gerçek Finlandiyalılar Partisi 2007 genel seçimlerde yüzde 4.1 oy almıştı. 2011'de gerçekleştirilen seçimlerde yüzde 19.1 ve 2015'te yüzde 17.7 oy aldı.

YUNANİSTAN

Irkçı Altın Şafak Partisi 2012 ve 2015 genel seçimlerinde yüzde 7 civarında oy aldı.