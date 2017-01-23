Avrupa'da Trump endişesi

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına Avrupa ülkelerinden farklı tepkiler geldi. Bazı liderler, yeni dönemi ikili ilişkiler açısından fırsat olarak görürken bazıları Trump döneminin yeni bir dünya düzenine işaret ettiğini belirtti.

ALMANYA: 20'NCİ YÜZYIL SONA ERDİ

Avrupa Birliği'nin (AB) lokomotif ülkesi Almanya'dan, "Trump'ın göreve gelmesiyle 20'nci yüzyıl dünyası düzeninin sona erdiği" açıklaması geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, "Donald Trump'ın seçilmesiyle eski 20'nci yüzyıl dünyası tamamen sona erdi. Ne tür bir yeni düzenin uygulamaya konulacağının, yarının ne göstereceğinin ucu açık.'' dedi.

LE PEN: ENGELLENEMEZ

Benzer bir açıklamayı Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen yaptı. Le Pen, dünyadaki değişim dalgasının artık engellenemez olduğunu belirterek, "Şu anda eski dünya düzeninin sona ermesine, yeni bir dünyanın doğumuna tanık oluyoruz. Bunda büyük umut ve fırsatlar var. Ulusların dönüşüne tanık oluyoruz." diye konuştu.

HOLLANDE: TAVSİYEYE İHTİYACI VAR

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ise Trump’ın AB'ye yönelik eleştirilerine sert tepki göstererek birliğin dışarıdan tavsiye almaya ihtiyacı olmadığını söyledi. AB'nin ABD ile ilişkilerini geliştirmek istediğini belirten Hollande, "Avrupa her zaman transatlantik iş birliğini sürdürmek arzusundadır ancak bunu kendi değerleri ve çıkarları doğrultusunda gerçekleştirecek. Ne yapması gerektiği konusunda dışarıdan tavsiye almaya ihtiyacı yok.” ifadelerini kullandı.

BELÇİKA: AB YENİ DÖNEME GİRDİ

Belçika Başbakanı Charles Michel, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD’nin güvenlik açısından Avrupa için önemli bir müttefik olduğunu kaydetti. Avrupa ve ABD arasındaki ittifakın NATO çerçevesi içinde barış ve istikrarı sağladığını belirten Michel, iki taraf arasındaki iş birliğinin devam etmesinin hayati olduğunu vurguladı.

ABD'nin yeni başkanının, terör ve radikalizmle mücadeleki güçlü iş birliğine devam etmesini umduğunu dile getiren Michel, "AB yeni bir döneme girdi. Avrupa’nın artık her zamankinden daha fazla kendi gündemini ve çıkarlarını savunması gerektiği kanısındayım.” dedi.

İNGİLTERE'DE AMAÇ SERBEST TİCARET ANLAŞMASI

AB'den çıkmaya hazırlanan İngiltere ise Trump döneminde bu ülkeyle "özel ilişkileri" daha da geliştirmeyi ve iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması yapılması amaçlıyor. Bu hafta ABD'nin başkenti Washington'a giderek Trump ile görüşecek İngiltere Başbakanı Theresa May, "Bu görüşmede gelecekteki ticari ilişkilerimizi konuşacağız. Terörle mücadele, Suriye'deki savaş gibi dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları da görüşeceğiz. Kabul edilemez bulduğum bir şey olursa bunu Trump'a söylemekten çekinmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İTALYA: DEĞERLERİMİZİ KORUYACAĞIZ

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ise katıldığı bir televizyon programında, “Biz daha önce Kennedy, Nixon, Bush ve Obama ile çalıştık. Trump ile de çalışacağız ancak İtalyan hükümeti ve Avrupa olarak; bizim bazı değerlerimiz var ki bunları reddetmeyecek, aksine koruyacağız.” dedi.

İtalya’da ana muhalefetteki "5 Yıldız Hareketi" partisinin lideri Beppe Grillo da "ABD ve Rusya gibi iki büyük ülkenin liderlerinin diyaloğa yatkın bir noktada olmasının, barış ve tansiyonu düşürmek için güzel bir başlangıç noktası olduğunu" dile getirdi.

Öte yandan, başkan adaylığı döneminde kendisiyle polemiğe girmekten çekinmeyen Trump’a, o dönem “(Göçmenlere yönelik) Duvarlar örmeyi düşünen Hristiyan olamaz” diyen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da İspanyol El Pais gazetesine verdiği demeçte, Trump’ın başkanlık görevine başlamasına ilişkin, “Bekleyip göreceğiz neler olacağını. Bunu değerlendireceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

İSPANYA: EN AZINDAN MUHAFAZA EDİLMELİ

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy mevcut durumda "mükemmel" olarak nitelendirdiği ABD-İspanya ilişkilerinin yeni Başkan Donald Trump ile birlikte "en azından muhafaza edilip, mümkünse daha da ileriye götürülmesi" temennisinde bulundu.

Bulgaristan'da bugün göreve başlayan yeni Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise “Trump yönetiminin, Rusya ile diyaloğu yeniden canlandırmasını umuyorum. Bu, Avrupa ve tüm dünyadaki barışçıl yaşam için çok önemli olacak.” dedi.