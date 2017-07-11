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Avrupalı imamlar terörizme karşı yürüyor

Avrupalı 30 dolayında İmam, radikal islamcıların terörizmi ile ilgilerinin olmadıklarını vurgulamak için Avrupa kentlerinde yürüyor.

11.07.2017 - 09:08
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Yürüyüşlerini 19 Haziran’da bir polisin yaşamını yitirdiği terör saldırısının gerçekleştiği Paris’in Şanzelize Caddesi’nde Cumartesi günü başlatan imamlar terör saldırıları mağduru Avrupa kentlerinde yürüyerek islam adına yapılan terör saldırılarını lanetliyor.

Avrupalı imamlar terörizme karşı yürüyor

32 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BRÜKSEL'E YÜRÜDÜLER

Pazar günü Almanya’nın Berlin kentinde yürüyen imamlar, dün de iki intihar saldırısında 32 kişinin yaşamını yitirdiği Belçika’nın Brüksel kentinde idiler.
Borsa binası önünde konuşan Portekizli imam David Munir, "Bazıları İslam adına terör saldırıları gerçekleştiriyor. Burada şunun için bulunuyoruz: Bizim adımıza değil" diye konuştu.

Avrupalı imamlar terörizme karşı yürüyor

İÇİŞLERİ BAKANI DA DESTEKLEDİ

Brüksel Borsa binası önünde toplanan imamlara Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon da katılarak imamların insiyatifine destek verdi.

Yürüyüşü organize eden Fransız imamlardan birisi olan Hassen Chalghoumi de yürüyüş ile ilgili Paris’te yürüyüşün başlangıcında yaptığı açıklamada, ‘‘Mesajımız açık: Allah adına cinayet işleyen bu barbar ve katiller ile İslamı ilişkilendiremezsiniz’’ diye konuşmuştu.

Brüksel’in ardından Fransa’nın terör mağduru Toulouse ve Nice kentlerinde devam edecek yürüyüş Fransa’nın ulusal günü olan 14 Temmuz’da Paris’te son bulacak.

 



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