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Avrupalı teröristler ülkelerine dönüyor

DEAŞ'ın çöküş dönemine girmesiyle birlikte Avrupa'lı teröristler bölgeden, ülkelerine geri dönüyor.

26.10.2017 - 09:02
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Avrupalı teröristler ülkelerine dönüyor

DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonlar sonuç verdi, ancak teröre destek ve finansman sağlayan Avrupa bu sefer diken üstünde. Almanya ve İngiltereli bine yakın terörist ülkelerine geri dönüş yapıyor.

SURİYE VE IRAK'A GİDENLER

Ülkelerine dönen teröristler kimliklerini gizlemeye çalışsa da Avrupalı istihbarat servisleri bu isimler üzerinde yoğunlaşıyor. İngiltere'de Suriye ve Irak'a giden 850 kişinin en az yarısının ülkeye geri dönüş yaptığı belirlenirken bu kişilerin kimliklerini gizleme ve haklarında yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle yargılanamıyor.

HEPSİ TEHLİKELİ

İngiliz gizli servisi MI6'dan konunun Avrupa açısından ciddiyetine ilişkin önemli bir açıklama geldi. Terörle küresel mücadelenin eski direktörü olan Richard Barrett, "Ülkelerine dönüş sebebi her ne olursa olsun bütün dönenler bir dereceye kadar tehlike teşkil etmeye devam edecektir." dedi.

Avrupalı teröristler ülkelerine dönüyor

ÜLKELERİNE DÖNEN TERÖRİST SAYISI

Avrupalı yetkililer ülkelerine dönen terörist sayılarını açıkladı. Buna göre:

İngiltere: 425

Almanya: 300

Fransa: 271

DEAŞ teröristi ülkelerine döndü.

TERÖRLE MÜCADELE SAĞLANMALI

Terörle mücadelede en üst düzey isim olan Mark Rowley'de dün konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ülkelerine dönenlerden bir kısmının yargılanabileceğini söylerken  diğerleri için delil yetersizliğinin söz konusu olabileceğini ifade etti.

Avrupalı teröristler ülkelerine dönüyor

Rowley, savaş alanında kalanların "daha tehlikeli ve mücadeleye daha bağlı" olduğunu dile getirdi ve ekledi: "Büyük olasılıkla çoğu oralarda ölecek. Bazılarınınsa geri döneceğini kabul etmeliyiz."

Henry Jackson düşünce kuruluşunun bir raporuna göre İslamiyet'e geçenlerin oluşturduğu tehdide yönelik daha fazla terörle mücadele vurgusu yapılması gerektiğini bildiriyor.

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