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Avrupa'ya kaçan HDP'li vekiller maaş almaya devam ediyor

Aylar önce Türkiye'yi terk eden HDP'li iki milletvekili, milletin parasıyla Avrupa'da gününü gün ediyor.

19.05.2017 - 10:19
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Avrupa'ya kaçan HDP'li vekiller maaş almaya devam ediyor

hezer

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Van Milletvekili Tuğba Hezer, dokunulmazlıkların kaldırılıp, gözaltına alınma ihtimaline karşı, dönmemek üzere Avrupa'ya kaçtığı.

Yaklaşık bir yıldır Meclis çalışmalarına katılmayan bu iki ismin devamsızlık nedeniyle milletvekilliklerinin düşürülmesi gündeme geldi.

MAAŞ ALMAYA DEVAM

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Hezer ve Sarıyıldız, bir yıldan fazla bir süredir Meclis çalışmalarına katılmamalarına rağmen, milletvekillikleri düşürülmediği için maaş almaya devam ediyor.

AVRUPA'YA KAÇAN VEKİLLERİN KOMİK MAZERETLERİ

Sarıyıldız, Meclis çalışmalarına katılmaması konusunda, Almanya’dan alınmış bir sağlık raporu gönderdi. Raporda Sarıyıldız’ın karaciğer rahatsızlığı yaşadığı, sağlığının uzun süreli seyahate elverişli olmadığı, ‘stresli ortamda bulunmaması gerektiği’ gibi bilgilere yer verildi. Hezer’in ise TBMM yönetimine bir yazı göndererek, parti tarafından yurt dışında görevlendirildiğini bildirdiği öğrenildi.

Fakat Hezer ve Sarıyıldız’ın bu mazeretleri kabul görmedi. Bu yüzden ilerleyen günlerde iki ismin de vekilliğinin düşmesi bekleniyor.

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