Avustralya Federal Parlamento binasında çarşamba gecesi gerçekleşen geleneksel Kış Ortası Balosu’nda, Başbakan Turnbull'un, ABD Başkanı Trump’ın taklitini yaptığı görüntü ve ses kayıtlarının medyaya sızması ülkede gündem oldu.

"DONALD VE BEN SEÇİMLERDE KAZANDIKÇA KAZANIYORUZ"

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, sızan görüntülere göre kürsüye gelen Turnbull'un, katılımcıların kahkahaları eşliğinde Başkan Trump’ın konuşma üslubunu taklit ederek, "Donald ve ben seçimlerde kazandıkça kazanıyoruz. Çok kazanıyoruz. Hiç bir zaman kazanmadığımız kadar kazanıyoruz, seçimleri kazanıyoruz, kazanıyoruz. Bunlar sahte seçimler değil, sahte seçimler değil onlarda kazanmıyoruz, gerçek seçimlerde kazanıyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Avustralya Başbakanı Turnbull'dan Trump taklidi VİDEO

Turnbull'un medya mensuplarına yönelik düzenlediği ancak çekim ve ses kaydı almanın yasak olduğu programda görüntüleri sızdıran Kanal 9 (Channel Nine) Politika Editörü Laurie Oakes, protokolü bozarak halkla paylaşmayı seçtiğini söyledi.

"HAFİF. SEVECEN, İYİ NİYETLİYDİ. ESPRİLERİN ODAK NOKTASI BENDİM"

Trump taklidini savunan ve alay etmek niyetinde olmadığını belirten Turnbull ise "Hafif, sevecen, iyi niyetliydi ve esprilerin odak noktası bendim. Bence iyi niyetle yapılmıştı, eğlenceliydi, bazen gülüp hafiflememiz lazım." dedi.

ABD ELÇİLİĞİ: AMAÇ MİZAH YAPMAKTI

ABD’nin Avustralya Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Turnbull’un konuşmaları "iyi mizah" olarak nitelendirilerek, "Amacı mizah yapmaktı biz de bunu öyle kabul ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Avustralya ile Barack Obama yönetimi arasında imzalanan, Manus ve Nauru gözaltı merkezlerindeki sığınmacıların ABD’ye yerleştirilmesi anlaşması, seçimleri Trump’ın kazanması üzerine krize neden olmuştu. Başkan Trump anlaşmayı "şimdiye kadar gördüğü en kötü anlaşma'' diye tanımlamıştı.

İki liderin konuyu telefonda görüşmesi de medyaya sızmış Trump’ın Turnbull'a "Bu, şimdiye kadarki en kötü telefon görüşmesiydi" ifadesini kullanarak telefonu yüzüne kapattığı ortay çıkmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Turnbull’un ABD’ye yaptığı ziyaret sırasında Trump’ın Avustralya ile ilişkileri ‘‘fantastik’’ olarak tanımlaması ile normale dönmüştü.