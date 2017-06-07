Avustralya Futbol Federasyonu iftar verdi

Federasyonun geleneksel hale getirdiği iftarların 4'üncüsü, Avustralya'nın en büyük stadyumu Melbourne Kriket Sahası'nın olimpik salonunda yaklaşık 300 davetlinin katılımıyla yapıldı.

KUR'AN-I KERİM OKUNDU

AFL yetkilileri, futbolcular, iş adamları, polis, federal ve eyalet hükümetlerinden temsilcilerin yanı sıra çok sayıda Müslüman kuruluş temsilcisinin katıldığı iftar programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

İftara katılan AFL Üst Yöneticisi Gillon McLachlan, "Selamünaleyküm, ramazan mübarek olsun." diyerek başladığı konuşmasında, "Oyunumuzda herkese yer var. Bütün ırkları ve dinleri geçmişleriyle kucaklıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Avustralya futbolunda herhangi bir ırk ve din ayrımına yer olmadığının altını çizen McLachlan, "Futbol sahalarında aradığımız kişisel yetenekler ve takıma bağlılık. Taraftarlar, din ve ten rengi görmüyorlar. Onlar, yetenek, liderlik, bağlılık ve kabiliyet görüyorlar." diye konuştu.

İftarın ardından davetlilere AFL'nin Müslüman gençlere yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verildi.