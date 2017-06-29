Avustralya kardinaline tecavüz suçlaması

Geçmişinde işlediği ileri sürülen çok sayıda taciz ve en az bir tecavüz eylemleri ile ilgili hakkında suçlamalar bulunan Kardinal perşembe günü gözaltına alındı.

18 Temmuz’da Melbourne mahkemesine çıkacak olan Pell’e ilişkin iddialar hakkında konuşan Victoria Eyaleti Polis Departmanı yetkilisi Komiseri Yardımcısı Shane Patton şunları söyledi:

"ADALETİN YERİNİ BULMASI SAĞLANACAKTIR"

“Medyada yer alan haber ve spekülasyonlara ilişkin olarak belirtmek isterim ki; sanık Kardinal Pell de herkes gibi suçluluğu ispat edilene kadar masumdur ve adil şekilde yargılanma hakkı vardır. İddialara konu olan tüm taraflar bu süreçte en doğal haklarını kullanacak ve adaletin yerini bulması sağlanacaktır.”

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Hiyerarşik açıdan Vatikan'ın üç numaralı ismi olan Kardinal Pell, Sydney Katolik Kilisesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada suçlamaları kabul etmedi.

Avustralya'daki Katolik kiliselerinde 1950'li yıllardan itibaren çocuklara cinsel taciz vakalarının tespit edilmesi üzerine konuyu araştırması için 2013 yılında Kraliyet Komisyonu kurulmuştu.

Komisyonun araştırmaları sonucunda 4 bin 444 çocuğun, kiliselerde görevli papazların taciz ve tecavüzüne uğradığı açıklanmıştı. Avustralya'nın en yüksek soruşturma kurumu olan komisyon çalışmalarını hala sürdürüyor.