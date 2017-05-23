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Avustralya parlamentosunda saygı duruşu

Avustralyalı parlamenterler İngiltere'de meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenleri andı.

23.05.2017 - 10:13
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İngiltere'de ABD'li şarkıcı Ariane Grande'nin konserinde meydana gelen patlamada 22 kişi yaşamını yitirmiş ve 59 kişi de yaralandı.

Avustralya parlamentosunda saygı duruşu

1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU

İngiltere'deki saldırının hemen ardından Avustralya Parlamentosu'nda yaşamını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Avustralya parlamentosunda saygı duruşu

"ALÇAKÇA, CANİCE VE KORKUNÇ BİR OLAY"

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu çok alçakça, canice ve özellikle de korkunç bir olay, çünkü saldırı direkt olarak gençleri hedef almıştır." diye konuştu.

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