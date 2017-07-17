Avustralya'da askere yeni yetki

Avustralya hükümeti, ülkedeki terör eylemlerine ordunun daha çabuk cevap vermesini sağlayacak yasal değişiklikler önerdiğini açıkladı.

Başbakan Malcolm Turnbull, bu gibi olaylarda ilk reaksiyonun eyalet ve yerel polis güçlerinden geleceğini ancak askerin de bu birimlerin elindeki imkanları destekleyeceğini söyledi.

POLİS YETERSİZ KALDIĞINDA DEVREYE GİRİYORDU

Yasa değişiklik önerisine göre eyaletler ve yerel yönetimler bir olayın terör eylemi olduğuna karar verildikten sonra ordudan yardım isteyebilecekler. Şimdiki durumda silahlı kuvvetler, ancak polisin bir olayda yetersiz kaldığını kabul etmesi halinde devreye giriyor.

Turnbull, "Şimdiki ortamda, bir terör saldırısının bıçak, silah, ya da bir motorlu araç gibi basit metodolojiler kullanılarak yapılması ve olayın birkaç dakika içinde sona ermesi beklenebilir. En kötü senaryoda ise Avustralya Savunma Gücü'nün (ADF) elinde kompleks terör eylemlerinde ve özellikle uzun süren rehine alma gibi olaylarda kullanabileceği uzmanlık gerektiren imkanları vardır." dedi.

ASKER DE HEMEN YARDIMA GİDECEK

Turnbull, Avustralya'da yaşanan en kötü terör olayı olarak nitelenen ve 2014 yılında Sydney'de bir kafede iki rehinenin öldüğü 16 saat süren rehin alma olayında olduğu gibi, öncelikle polisin sorumluluk alacağını ancak askerin de yardıma gelebileceğini belirtti.

Bu olayda DEAŞ'tan ilham aldığı sanılan tek eylemci öldürülmüştü.

POLİS TAKTİK DEĞİŞTİRMİŞTİ

Avustralya polisi, daha sonra taktik değiştirerek, rehin alma olaylarında daha çabuk reaksiyon gösterebilme ve terör bağlantılı eylemlerde şüphelileri vurma konularına ağırlık vermişti.