Avustralya'da 'Buyrun, Ben Müslümanım' etkinliği

Avustralya İslam Toplumu Milli Görüş (AIGMG) tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde Melbourne ve Sydney'in işlek caddelerinde stant açılan stantlarda İslam hakkında bilgi paylaşıldı.

Her iki kente dört farklı noktada kurulan stantlarda Avustralyalılara İslami bilgilerin yer aldığı broşürlerin yanı sıra 3 bin 500 gül dağıtıldı.

Avustralyalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliği organize eden İMGT Avustralya Kurumsal İletişim Başkanı Yusuf Özen'in AA muhabirine yaptığı açıklamada, halktan çok olumlu tepki aldıklarını söyledi.

Özen, "Amacımız insanların Müslümanlara karşı ön yargılarını kırmak, güler yüzle gül dağıtmak, onların İslam hakkındaki sorularını cevaplamak ve medyadan değil de doğrudan bizden İslam ile ilgili bilgi edinmelerini sağlamak." dedi.

"POZİTİF MESAJ YOLLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORLAR"

Avustralyalıların etkinlikten memnun olduğunu dile getiren Nuray Okçum da "Pozitif mesaj yolladığımızı düşünüyorlar. Gülleri alınca mutlu oluyorlar, gülüyorlar. Bazıları gülleri almıyorlar ama İslam'ı iyi temsil ettiğimiz için teşekkür ediyorlar bize. O yüzden bende çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

"GÜL DAĞITMAK GÜZEL BİR FİKİR"

Gül dağıtarak, insanlara Müslümanlar hakkında bilgi vermenin iyi bir fikir olduğunu belirten Avustralyalı Gayle Humphries, "Bence çok güzel bir fikir, çünkü insanlarla konuşmalarına ve insanlara neden gül dağıttıklarını anlatmalarına fırsat veriyor. Haberlerde gördükleri gibi Müslümanların kötü olmadığını anlatmaya çalışıyorlar ve ben yaptıklarının çok güzel, mükemmel bir şey olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.