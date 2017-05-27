Avustralya'da ilk iftar yapıldı

Melbourne’daki Meadow Heights Camisi imamlarından Tayyip Yapıcı ve ailesi de iftar sofralarını komşularıyla paylaştı. Ezan okunması ve iftar duasının ardından başlayan ilk iftar yemeği, sofra duasıyla sona erdi.

'RAMAZANIN EN GÜZEL ŞEKİLDE GEÇMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ'

Yapıcı, ilk iftar sofrasını komşuları ve arkadaşlarıyla paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, gurbette oruç ve iftarın çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Yapıcı, "Bütün dünyada bundan sonra iftar açacakların ki onlar bizden sonra açıyorlar, iftarlarını Cenabı Hakk’ın kabul etmesini, ramazanlarının en güzel şekilde geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Fiji, Yeni Zelanda ve Pasifik’teki ada ülkeleri, her yıl olduğu gibi orucun ilk açıldığı ülkeler oldu.