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Avustralya'da köpek balığı tekneye atladı

73 yaşındaki Terry Selwood, teknesine atlayan yaklaşık üç metrelik köpek balığı tarafından yaralandı.

29.05.2017 - 14:46
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Avustralya yayın kuruşu ABC'nin haberine göre, Evans Head bölgesine açılan ve oltalarını denize bırakan Terry Selwood'un teknesine 2 metre 70 santimetre uzunluğunda bir köpek balığı atladı.

200 KİLO

Her zaman aynı bölgede avlandığını söyleyen Selwood, beş metrelik tekneye atlayan yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki balığın yüzgeçlerinin kendisine çarpması sonucu yaralandığını aktardı.Avustralya'da köpek balığı tekneye atladı

"KÖPEK BALIĞI BANA BAKIYORDU..."

Telsizle yardım talebinde bulunan Selwood, "Çok kan kaybediyordum. Şok olmuştum, hayretler içerisindeydim. Ne olduğunu anlayamadım ve sonra aman Allah'ım buradan kurtulmam lazım diye düşündüm. Köpek balığı bana bakıyordu, ben de ona. Ardından çırpınmaya başladı, oradan bir ana evvel kurtulmam gerekiyordu." dedi.

Avustralya'da köpek balığı tekneye atladı

KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Balıkçının yardım çağrısı alan Deniz Kurtarma ekipleri Evans Head yakınlarındaki tekneye ulaştıklarında yaşlı balıkçıyı teknenin kenarında kanlar için de bulduklarını ifade etti.

Deniz Kurtarma görevlisi Bill Bates, "Tekne sahibine ilk yardım yaptık, kanamayı durdurduk ve teknemize aldık." diye konuştu.

60 YILLIK BALIKÇILIK HAYATINDA İLK

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen balıkçı Selwood, olayı, "60 yıllık balıkçılık hayatımda başıma gelen en dramatik olay. Herhalde bir dahaki sefere bir timsahla boğuşurum." diye esprili şekilde anlattı.

Köpek balığının atladığı teknede telef olduğu belirtildi.

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