Avustralya'da sigaraya rekor zam

Ülkede üst üste yapılan zamların ardından Avustralya'da sigara tüketimi, son 6 yılda yüzde 15 azaldı. Melbourne kentinde bugünkü fiyatlarla bir paket sigaranın fiyatı yaklaşık 79 Türk Lirası.

114 LİRAYA KADAR YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Bir paket sigaranın fiyatını 2020'ye kadar kademeli olarak 40 Avustralya dolarına (114 TL) çıkarması planlanıyor.

SİGARA YASAKLARI GENİŞLETİLDİ

Tüm sigara paketlerinin tek tip olması uygulamasını hayata geçiren ilk ülke olan Avustralya'da, sigara içilebilecek alanlar konusunda ciddi sınırlamalar bulunuyor. Örneğin South Wales eyaletinde şimdi çocuk parklarının 10 metre, kamusal binaların girişi, tren platformları, taksi durakları ve otobüs duraklarının dört metreye kadar yakınında sigara içmek yasak. Eyaletlerin çoğu, hapishanelerde sigaraya izin vermiyor.

CEZASI 5720 LİRA

Ve tüm eyaletlerde, çocukların da seyahat ettiği arabalarda sigaraya yasak getirilmiş durumda. Yasaklara uymayanlara 2 bin Avustralya dolarına (Yaklaşık 5720 Türk Lirası) kadar ceza veriliyor.