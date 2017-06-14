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Avustralya'da terör önlemi

Melbourne kent merkezindeki bazı cadde ve meydanlar, araçlı terör saldırılarının hedefi olabileceği gerekçesiyle beton bloklarla çevrildi.

14.06.2017 - 13:00
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Tedbirler kapsamında Federasyon Meydanı ve Bourke Caddesi'nin girişlerine araç girişini engellemek için beton bariyerler yerleştirildi.

Avustralya'da terör önlemi

Melbourne kent merkezindeki beton blokların yanı sıra polis ekipleri de muhtemel saldırı riskine karşı halkın yoğun bulunduğu alanlarda devriye geziyor.

Avustralya'da terör önlemi

Melbourne'de geçen hafta Brighton semtinde terör örgütü DEAŞ militanı, apartmanda bir erkeği öldürmüş ve bir kadını rehin almıştı. 

Avustralya'da terör önlemi

Öte yandan 20 Ocak 2017'de Dimitrious Gargasoulas, otomobilini yayaların üzerine sürmüş, olayda 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 26 kişi yaralanmıştı. 

Avustralya'da terör önlemi

Londra'da araç kullanılarak yapılan terör saldırılarında 2 Avustralyalı hayatını kaybetmişti.

Avustralya'da terör önlemi

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