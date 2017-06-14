Avustralya'da terör önlemi

Tedbirler kapsamında Federasyon Meydanı ve Bourke Caddesi'nin girişlerine araç girişini engellemek için beton bariyerler yerleştirildi.
Melbourne kent merkezindeki beton blokların yanı sıra polis ekipleri de muhtemel saldırı riskine karşı halkın yoğun bulunduğu alanlarda devriye geziyor.
Melbourne'de geçen hafta Brighton semtinde terör örgütü DEAŞ militanı, apartmanda bir erkeği öldürmüş ve bir kadını rehin almıştı.
Öte yandan 20 Ocak 2017'de Dimitrious Gargasoulas, otomobilini yayaların üzerine sürmüş, olayda 6 kişi hayatını kaybetmiş ve 26 kişi yaralanmıştı.
Londra'da araç kullanılarak yapılan terör saldırılarında 2 Avustralyalı hayatını kaybetmişti.