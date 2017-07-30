Avustralya’da terör operasyonu: 4 gözaltı

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, gözaltına alınan şüphelilerin DEAŞ ile bağlantılı olduğuna inanıldığı, bir uçağı bomba ile düşürmeyi planladıkları açıklandı.

GÜVENLİK ARTIRILDI

Perşembe gününden bu yana Sidney Havalimanı’nda sıkılaştırılan güvenlik kontrollerinin ülkenin bütün havalimanlarında iç ve dış hatlar terminallerine yaygınlaştırıldığı belirtildi.

"UÇAK DÜŞÜRECEKLERDİ"

Gözaltıların ardından Sidney polisi ile birlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull soruşturmanın sürdürüldüğünü, tutuklamaların bir uçağa yönelik ‘bombalama planı’ ile bağlantılı olduğunu doğruladı.

Uçak bombalama planının iç yada dış hatlar uçağına yönelik olup olmadığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Havalimanlarında sıkılaştırılan güvenlik önlemleri nedeniyle yolcuların uçuşlarından en az iki, üç saat önce havalimanlarında bulunmaları tavsiye edildi.