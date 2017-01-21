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Avustralya'da Trump karşıtı gösteri

Avustralya'nın Melbourne kentinde yüzlerce kişi ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösteri düzenledi.

21.01.2017 - 11:01
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Melbourne'de şehir merkezinde bir araya gelen, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yüzlerce kişi, Trump'ın ABD başkanlık görevini devralmasını protesto etmek için bir araya geldi.

Avustralya'da Trump karşıtı gösteri

Göstericiler, Trump karşıtı sloganlar attı ve yapılan konuşmalarda benzer siyasetçilerin Avustralya'da da iktidara gelebileceği uyarısında bulunuldu.

Avustralya'da Trump karşıtı gösteri

Konuşmaların ardında Victoria Eyalet Parlamentosuna kadar yürüyen göstericiler, Trump'ın kadınlar, göçmenler ve Müslümanlar hakkındaki açıklamalarını eleştiren ifadelerin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Avustralya'da Trump karşıtı gösteri

Avustralya'da Trump karşıtı gösteri

Avustralya'da Trump karşıtı gösteri

Avustralya'da Trump karşıtı gösteri

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