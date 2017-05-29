Avustralya’dan Afrika’ya yardım

Julie Bishop, Dışişleri Bakanlığının resmi internet sayfasından yayımlanan yazılı açıklamasında, Avustralya hükümetinin yapacağı 14,3 milyon doları tutarındaki yardımın, Güney Sudan, Etiyopya, Uganda, Nijerya ve Kenya'da acil gıda, sağlık hizmetleri, su ve hijyenik malzeme temininde kullanılacağını ifade etti.

2016'DAN BU YANA 50 MİLYON DOLAR YARDIM

Yardımın Güney Sudan'a Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve Güney Sudan İnsani Yardım Fonu, Uganda ve Etiyopya'ya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Nijerya’ya Dünya Gıda Programı ve Kızıl Haç, Kenya’ya UNICEF aracılığıyla ulaştırılacağı kaydeden Bishop, böylece Avustralya’nın Temmuz 2016'dan bu yana Afrika'daki çatışma, kuraklık ve kıtlığa verilen uluslararası çabaya yaptığı katkının yaklaşık 50 milyon dolara çıkacağını belirtti.

BM İnsani İşler ve Acil Durumlar Koordinatörlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü, ay başında yaptıkları açıklamada, Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'da 20 milyondan fazla kişinin açlık tehdidiyle yaşadığına dikkati çekmiş, felaketin önüne geçilebilmek için 4,4 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.