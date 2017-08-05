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Avustralya'dan bombacı açıklaması

Geçtiğimiz hafta Sydney-Abu Dabi seferini yapan uçağa DEAŞ'lı teröristlerin bombalı saldırısının engellenmesine ilişkin detaylar açıklandı.

05.08.2017 - 09:38
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Avustralya polisi geçtiğimiz hafta bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristlerin yakalanması hakkında, yürütülen operasyın ile ilgi bilgi ve bulguları paylaştı.

Avustralya'dan bombacı açıklaması

Avustralya Federal Polisi Müdür Yardımcısı Michael Phelan, 49 yaşındaki Khalid Khayat ve kardeşi Mahmud Khayat’ın (32) terör örgütü DEAŞ’ın talimatları doğrultusunda el yapımı patlayıcıyıları  bir valiz içinde uçağa yerleştirmeyi planladıklarını bunun haricinde de teröristlerin zehirli bir gaz olan hidrojen sülfür yayacak bir kimyasal saldırı da tasarladığını ancak bu eylem, planlama aşamasında kaldığını bildirdi.

Avustralya'dan bombacı açıklaması

"PATLAYICILAR TÜRKİYE'DEN GELDİ"

Phelan sözlerini sürdürürken, Türkiye'nin haklı ve istikrarlı terörle mücadelesine gölge düşürmeyi amaçlayan bir açıklamanın da altına imzasını attı. Khaled kardeşlerin bomba parçalarını Türkiye'den temin ettiğini ve yine buradan gelen bir talimatname ile Avustralya'da monte ettiğini iddia etti. Ayrıca, Terör saldırısın 15 Temmuz tarihinde  Avustralya’nın Sydney kentinden Abu Dabi’ye uçacak BAE’li Etihad Hava Yolları’na ait yolcu uçağına yerleştirmeyi planladıklarını ancak dikkatli bir takip sayesinde başaramadıklarını belirtti.

Avustralya'dan bombacı açıklaması

BAGAJ KABUL EDİLMEDİ

Bu arada Kıyma makinesinin içine gizlenen bomba havalimanının x-ray bölümünden geçirilerek check-in, yani kontrol noktasına kadar getirildiği burada da valizin kontrolsüz olduğu tespit edildiği için bagaj kabul alamadığı açıklandı.

Avustralya'dan bombacı açıklaması

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