Avustralya'dan Suriye açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı dün, ABD’nin Suriye'ye ait savaş uçağını düşürmesi nedeniyle Washington ile Suriye’de uçuş güvenliğinin sağlanması anlaşması kapsamındaki iş birliğini durdurduğunu açıklamıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD’nin Suriye'ye ait savaş uçağını düşürmesi uluslararası kuralların ihlali ve “askeri saldırganlık” olarak nitelendirildi ve Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet bölgesinde uçan "tüm cisimleri hedef olarak" kabul edeceği uyarısında bulunuldu.

RUSYA'NIN UYARISI ÜZERİNE OPERASYONLARI ASKIYA ALDI

Avustralya, Rusya'nın dünkü, "Suriye'de hava kuvvetlerinin faaliyet bölgesinde uçan tüm cisimleri hedef olarak kabul edeceği uyarısı" üzerine, IŞİD karşıtı koalisyon kapsamındaki uçuşları durdurduğunu açıkladı.