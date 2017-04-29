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Avusturya Başbakanı'ndan küstah Türkiye açıklaması

Avusturya Başbakanı'ndan ikiyüzlü bir açıklama geldi. Türkiye'nin AB'ye alınmayıp, mülteciler konusunda yeni ilişkiler kurulmasını belirtti.

29.04.2017 - 16:10
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Avusturya Başbakanı'ndan küstah Türkiye açıklaması

Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye'nin AB ile ilişkilerine değindi.

AVUSTURYA'DAN İKİYÜZLÜ AÇIKLAMA

Avusturya Başbakanı, Türkiye'nin AB üyeliğine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

"GÖÇMENLERİ AYRI ELE ALALIM"

Kern, ekonomik ilişkiler, güvenlik ve göçmenlerle ilgili sorunların ayrı bir şekilde ele alınması gerektiğini savunurken, "Türkiye ile yeni ilişkiler kurmalıyız." dedi.

Avusturya Başbakanı'ndan küstah Türkiye açıklamasıFOTOĞRAF: Avusturya Başbakanı Christian Kern

Ankara ile Berlin arasında yaşanan krize dahil olan Avusturya Başbakanı, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak, Türkiye'den referandum kampanyası için gelecek politikalara Avrupa Birliği ölçeğinde bir yasak getirilmesini istemişti.

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