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Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den başörtüsü açıklaması

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, dini gerekçelerle başörtüsü takan kadınlara destek verdi.

26.04.2017 - 13:37
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bellen

Göreve gelişinin 100.günü nedeniyle dün akşam ORF televizyonunda değerlendirmelerde bulunan Van der Bellen, başörtüsü konusundaki bir soruya,”Bu kadınların hakkıdır (-erkekler başörtüsü takıyor mu?) nasıl giyinmek istiyorlarsa öyle giyinirler. Bu benim konu hakkındaki görüşüm. Ayrıca sadece Müslüman kadınlar değil, tüm kadınlar başörtüsü takabilir.” dedi

İSLAMOFOBİ DEVAM EDERSE...

İslam karşıtlığına dikkat çeken Avusturya Cumhurbaşkanı, “İslamofobik davranışların artarak devam etmesi durumunda, bir gün gelecek bütün kadınlardan başörtüsü takmasını istemek durumunda kalacağız. Dini inançları gereği takan kadınlarla dayanışmak için, tüm kadınlardan…” ifadelerini kullandı.

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