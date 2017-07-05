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Avusturya, İtalya sınırına asker yığdı

Avusturya, mültecilerin İtalya sınırından içeri girmesini önlemek için askeri mürettebatları bölgeye yönlendirdi.

05.07.2017 - 12:24
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Avrupa Birliği ülkelerinin mültecilerle olan krizi bir türlü bitmiyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıldan itibaren Akdeniz üzerinden İtalya'ya 85 bin mülteci geldi.

Avusturya, İtalya sınırına asker yığdı

İTALYA YARDIM İSTEMİŞTİ

İtalya bu durum karşısında Avrupa Birliği ülkelerinden Akdeniz’deki diğer limanların göçmen alımına açılması ve yeniden yerleştirme programlarının etkinleştirilmesi konusunda yardım istemişti. Ancak yardıma sessiz kalındı.

Avusturya, İtalya sınırına asker yığdı İZLE

Avusturya, İtalya sınırına asker yığdı

AVUSTURYA SINIRA ASKER GÖNDERDİ

Dün ise Avusturya krizi daha da derinleştirdi. Avusturya, İtalya'yla sınır olarak bilinen Brenner Geçidi'ne asker yolladı. Mültecilerin sınırı geçmemesi için de bölgeye 4 zırhlı araç ve 750 asker gönderildi.

Avusturya, İtalya sınırına asker yığdı

"SIĞINMACI HAREKETLİLİĞİNE HAZIRLIK YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Avusturya Savunma Bakanı Peter Doskozil'in salı günü yaptığı açıklamada, "İtalya’daki sığınmacı hareketliliğine göre hazırlık yapmak durumundayız. Çok kısa bir sürede, sınır kontrollerinin aktive edileceğini düşünüyorum ve ek önlemler alınacak" diye konuşmuştu.

Avusturya, İtalya sınırına asker yığdı

ROMA BÜYÜKELÇİSİ TOPLANTIYA ÇAĞRILDI

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Avusturya hükümetinin, Brennero sınır kapısına takviye ordu birlikleri gönderileceği açıklamalarını takiben, Bakanlık Genel Sekreteri Büyükelçi Elisabetta Belloni, Avusturya’nın Roma Büyükelçisi Dr. Rene Pollitzer’i bu sabah toplantıya çağırdı” dendi.

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