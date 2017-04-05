taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.383
USD
3,6690
EURO
3,9182
ALTIN
148,25
PETR
54,5800

Avusturya, Türkiye karşıtlığını ilkokul sıralarına taşıdı

Vorarlberg eyaletinde ilkokul çocuklarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yanlış ve taraflı bilgilerin yer aldığı dergiler dağıtıldı.

05.04.2017 - 11:28
  1. Haberler
  2. Dünya

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinde, özel bir yayın kuruluşu tarafından pilot proje kapsamında ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine dağıtılan 'Pausen Zeitung' adlı dergide, 2017 yılında Avrupa genelinde yapılacak seçimlere yer verildi.

Çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmayı amaçlayan projede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'de 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin yanlış ve taraflı bilgiler de yer aldı.

TÜRK KÖKENLİ AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

Vorarlberg eyaletindeki tüm ilkokullara özel izinle dağıtılan dergilerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve anayasa değişikliğine ilişkin çarpık bilgilendirmeler ailelerin tepkisine neden oldu. Özellikle Türk kökenli ebeveynler, ilkokul seviyesindeki çocukların siyasete alet edilmeye çalışıldığını belirttiler.

Avusturya, Türkiye karşıtlığını ilkokul sıralarına taşıdı

Tepkiye neden olan dergi dağıtımı, cumhurbaşkanının fotoğrafını gören Türk çocuklarının durumu ailelerine bildirmesi sonucu ortaya çıktı.

'SAKIN EVE GÖTÜRMEYİN'

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan ancak çocuğuna okulda sorun çıkartılacağı endişesi ile ismini vermek istemeyen bir Türk veli, ''İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi olan çocuğuma okulda bu dergiyi vermişler ve okumasını söylemişler, ayrıca 'sakın eve götürmeyin' diye de tembih etmişler. Çocuğum dergide Sayın Cumhurbaşkanımızın resmini görünce eve getirmiş. Dergide yazılanları görünce büyük üzüntü duydum. Siyasete ilkokul çocuklarının alet edilmesi çok çirkin bir şey.'' ifadelerini kullandı.

Eyalet bünyesindeki okulların denetiminden sorumlu müfettiş Dr. Bernadette Mennel, konunun gerekli birimler tarafından soruşturulacağını söyledi.

Dergi projesinin deneme aşamasında olduğu, çocukların ilgi göstermeleri durumunda düzenli olarak dağıtılacağı öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu 15 Temmuz iddiasının arkasında durdu

Kılıçdaroğlu 15 Temmuz iddiasının arkasında durdu

230
TÜRKSAT'ın bombalanması davasında sanıklardan itiraflar

TÜRKSAT'ın bombalanması davasında sanıklardan itiraflar

95
Şevket Çoruh Doğan Grubu'nu protesto etmiş güya

Şevket Çoruh Doğan Grubu'nu protesto etmiş güya

51
Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

Avrupa'da İngiltere - İspanya gerginliği

38
Türkiye genelinde 71 bin personelle huzur operasyonu

Türkiye genelinde 71 bin personelle huzur operasyonu

36
Füsun Demirel oyunun rengini belli etti

Füsun Demirel oyunun rengini belli etti

77
Başbakan Binali Yıldırım sanatçılarla buluştu

Başbakan Binali Yıldırım sanatçılarla buluştu

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM