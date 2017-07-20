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Avusturya ve İtalya arasında sığınmacı krizi

Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Kurz, "İtalya daha çok kişinin kuzeye geçmesine karar verirse biz de sınırımızı koruruz" dedi.

20.07.2017 - 20:34
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İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ile Avusturya Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Kurz Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir araya geldi.

SIĞINMACILAR ANA KARAYA GETİRİLMESİN

İkili görüşmenin ardından Avusturya Devlet Televizyonu ORF’ye konuşan Kurz, İtalyan mevkidaşına, Akdeniz’de kurtarılan sığınmacıların ülkenin Lampedusa Adası'ndan ana karaya getirilmemesi gerektiğini söylediğini aktardı.

ORTA AVRUPA'YA GEÇER TEHLİKESİ

Kurz, Lampedusa Adası ile İtalyan ana karasındaki feribot seferlerinin durdurulması gerektiğini savunarak ana karaya ulaşan sığınmacıların Orta Avrupa’ya geçmelerinin kolaylaştığını ileri sürdü.

"ÇOK DAHA KOLAY SINIR DIŞI EDEBİLİRİZ"

Sığınmacıların Avrupa’nın dış sınırında durdurularak ihtiyaçlarının giderildikten sonra geldikleri ülkelere geri gönderilmesinin daha kolay olduğunu belirten Kurz, "Viyana ya da başka bir yere yerleşmiş birine oranla (Avrupa’nın) dış sınırında durdurduğunuz birini çok daha kolay sınır dışı edebilirsiniz." diye konuştu.

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