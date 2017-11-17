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Avusturya'da Hitler selamına hapis

Avusturya'da, Nazi literatüründe Hitler selamı olarak bilinen 88 rakamını araç plakası yapan adam hapis cezasına çarptırıldı.

17.11.2017 - 09:15
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Salzburg Eyalet Mahkemesi Sözcüsü Peter Egger, konuya ilişkin Avusturya Haber Ajansı APA'ya yaptığı açıklamada, mahkemenin, 44 yaşındaki sanığın uzun yıllar boyunca kullandığı bütün araçlarda Nazi literatüründe Hitler selamı "Heil Hitler" anlamına gelen "88" sayılarını bilinçli kullandığına kanaat getirdiğini söyledi.

Avusturya'da Hitler selamına hapis

NAZİ SEMPATİZANLIĞINA AİT DELİLLER

Sanığın, cep telefonunda Adolf Hitler'e ait fotoğrafların da bulunduğunu dile getiren Egger, söz konusu kişinin şartlı serbest bırakıldığını ve 3 yıl içinde aynı suçu tekrarlaması durumunda 6 aylık hapis cezasının uygulanacağını kaydetti.

Öte yandan, sanığın savunmasında, 88 rakamının, eski eşinin uğurlu sayısı olduğunu, Hitler fotoğraflarının ise şakalaşmak amacıyla cep telefonunda yer aldığını söylediği bildirildi.

Avusturya'da Hitler selamına hapis

NAZİ SELAMI 88

Nazi literatüründe iki 8 rakamının, alfabede 2 H harfine tekabül ettiği, bunun da "Heil Hitler" (çok yaşa Hitler) anlamına geldiği belirtiliyor.

 

 

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