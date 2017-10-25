Avusturya'da ırkçı koalisyon

Avusturya'da seçimin galibi Sebastian Kurz oldu, ancak tek başına hükümet kuramayan Kurz ırkçı aşırı sağcı Avusturya Özgürlükçü Partisi ile koalisyon görüşmelere başlayacak.





IRKÇI KOALİSYON GÜNDEMDE

Seçim kampanyalarının yürütüldüğü dönemde iki lider de mültecilere yönelik kontrollerin sıkılaştırılması, iltica başvurusu reddedilen kişilerin hızlı bir şekilde sınırdışı edilmesi ve radikal İslamcılarla mücadeleyi vaadetmiş, önlemeden ırkçılığa kayan beyanlarda bulunmuştu.

ÖVP Genel Başkanı ve görevdeki Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, bugün düzenlediği basın toplantısında FPÖ'yü koalisyon görüşmelerine davet ederek, görüşmelerin hızla başlatılacağını ve Noel öncesinde hükümeti kurmayı hedeflediklerini açıkladı.





"GENÇLİK GÜNAHI" ESKİ NAZİLER

1955 yılında eski Naziler tarafından kurulan parti, 1986 yılında genel başkan olan Jörg Haider döneminde aşırı sağ ve yabancı düşmanı söylemle kamuoyunda ön plana çıktı. FPÖ 2000 yılında ÖVP ile koalisyon yapmış, o dönem Avrupa Birliği, FPÖ'nün koalisyon hükümetinde yer alması nedeniyle Avusturya'ya yaptırım uygulamıştı.

2005 yılından bu yana Genel Başkanlık görevini yürüten 48 yaşındaki Heinz-Christian Strache seçmen tabanını genişletmek amacıyla radikal söylemlerden kaçınan ılımlı bir görünüm sergilemeye çalışıyor. Geçmişte aşırı sağ çevrelerle olan bağlantılarını "gençlik günahı" olarak nitelendiren Strache, Genel Başkan olarak parti içinde Nazilerin yüceltilmesine müsamaha göstermediğini vurguluyor. Strache, 20 yaşındayken Almanya'da 1989 yılında Neonazilerin düzenlediği bir etkinlikte kimlik tespiti için kısa süreliğine gözaltına alınmıştı.

AVRUPA'DA YÜKSELEN IRKÇILIK

Seçimlerden yüzde 31.5'lik oy oranıyla en büyük siyasi güç olarak çıkan ÖVP'nin lideri Kurz, Cuma günü Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Aşırı sağcı FPÖ ise seçimlerde büyük bir çıkış yaparak oy oranını yüzde 26'ya yükseltmişti.

Bu oy oranları Almanya ile başlayan ve beraberinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde kendini gösteren yükselen ırkçılığın en Avrupa'daki yansıması oldu.