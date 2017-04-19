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Avusturya'da ırkçı saldırı

Avusturya İslam Toplumu genel merkezi duvarına kimliği belirsiz kişi yada kişilerce “İslamlaştırmayı Durdurun” yazısı yazıldı.

19.04.2017 - 12:58
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Avusturya İslam Toplumu (İGGÖ) Başkanı İbrahim Olgun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin kurumun merkezinin bulunduğu binanın dış cephesine "İslamlaşmayı durdurun" ifadesini yazdığını söyledi.

Avusturya'da ırkçı saldırı

"İSLAMLAŞMA HAREKETİ GİBİ BİR NİYETİMİZ YOK"

Olgun, Avusturya'da 100 yılı aşkın süredir İslam cemaati olarak var olduklarını belirterek, "Hiçbir zaman İslamlaşma hareketi gibi bir niyetimiz yok. Burada yalnız kendi mensuplarımıza, ülkedeki Müslüman toplumun ihtiyaçlarına yönelik yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz. Yoksa asla gayrimüslimleri zorla Müslüman yapmıyoruz. Tabii İslam dinine ilgi duyan, bu konuda meraklı kimselere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

Avusturya'da ırkçı saldırı

"MÜSLÜMAN KESİME YÖNELİK SALDIRI ARTTI"

Saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren ve kendi bünyelerinde Müslümanlara yönelik saldırıları kayıt altına alan bir merkezin bulunduğunu dile getiren Olgun, "Maalesef son yıllarda camilerimize, başörtülü Müslümanlara ve Müslüman toplumun birçok kesimine yönelik saldırılarda artış gözlemlenmekte. Bu konuda endişeliyiz, bu durumu sıklıkla resmi makamlar ile paylaşıyoruz." diye konuştu.

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