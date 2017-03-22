Avusturya'da ırkçı saldırılarda büyük artış

Irkçı saldırıları rapor eden sivil toplum örgütü Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Oluşum (ZARA) derneği, 2016 Yılı Irkçılık Raporu'nu yayımladı. Buna göre, Avusturya'da 2015 yılında 927 ırkçılık vakası görülürken, bu sayı 2016 yılında bin 107’e çıktı.

EN ÇOK SIĞINMACILARA YÖNELİK

Raporda, saldırılara hedef olan gruplar arasında sığınmacılar ilk sırada yer alıyor. Kayıt altına alınan saldırıların yüzde 35'i sığınmacılara yönelik olurken, sığınmacıları yüzde 16,7 ile Müslümanlar izliyor. Rapora göre, ırkçı saldırıların yüzde 41'i belirli bir grup gözetilmeksizin yapılıyor. Sığınmacıların büyük kısmının Müslüman olduğu göz önünde bulundurulduğunda, saldırıların yaklaşık yarısının Müslümanlara yönelik olduğu görülüyor.

MÜSLÜMAN VE SIĞINMACILARA OLUMSUZ PROPAGANDA

Raporda, siyasiler ve medya tarafından Müslümanlar ve sığınmacılara karşı olumsuz propaganda ve yayınların etkisiyle bu gruplara yönelik ırkçı vakaların arttığı vurgulandı.

ZARA derneğinin Başkanı Claudia Schaefer, ırkçılık vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını vurgulayarak “Toplumda oluşturulan korku ve nefret söyleminin, hayatın her alanında gözlemlendiğini, bu durumun siyasi kimliği olmayan kişileri bilinçsiz bir şekilde nefret söylemi kullanmaya yönelttiğini” ifade etti.

Popülizmin sorumsuzluk olduğunu kaydeden Schaefer, tüm siyasilere ve kamu görevlilerine hiçbir ırk, renk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin yasalara uyma çağrısında bulundu.

Derneğin sözcülerinden Lilian Levai de özellikle aşırı sağ partilere mensup siyasilerin, ulusal parlamentoda yaptıkları konuşmalarda, sığınmacıları açık bir şekilde aşağılayarak hakaret ettiğini sözlerine ekledi.