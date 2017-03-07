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Avusturya'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Avusturya’nın Sankt Pölten şehrinde farklı adreslere yapılan operasyonlarla terör şüphelisi oldukları belirtilen 5 kişi gözaltına alındı

07.03.2017 - 11:49
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avusturya

Eyalet Polis Sözcüsü Roland Scherscher, ilk olarak Sankt Pölten şehrinde bir eve yapılan baskında 20 yaşında bir kişinin, daha sonra 3 farklı adrese yapılan operasyonlarda da 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

2 AYDA 23 GÖZALTI

Sank Pölten Savcılığından Karl Wurzer de terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı olduğundan şüphelenilen 5 kişinin gözaltına alındığını, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Avusturya’da son 2 ayda yapılan terör operasyonlarında gözaltına alınan kişi sayısı 23’e ulaştı.

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