Avusturya'da terör operasyonu: 5 gözaltı

Eyalet Polis Sözcüsü Roland Scherscher, ilk olarak Sankt Pölten şehrinde bir eve yapılan baskında 20 yaşında bir kişinin, daha sonra 3 farklı adrese yapılan operasyonlarda da 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

2 AYDA 23 GÖZALTI

Sank Pölten Savcılığından Karl Wurzer de terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı olduğundan şüphelenilen 5 kişinin gözaltına alındığını, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ve detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Avusturya’da son 2 ayda yapılan terör operasyonlarında gözaltına alınan kişi sayısı 23’e ulaştı.