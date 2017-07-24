1 Avusturya'dan müzakereleri durdurun çağrısı Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilişkilerde daha kararlı bir tutum sergileme çağrısı yaptı.

2 Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi Türkiye destekli ÖSO birlikleri, Cerablus'un güneyinde petrol rafinerisi açtı. 3 noktadan TSK zırhlılarına yakıt sağlanıyor.

3 Tecavüz ettiği kadınlar öldürdü, savcı müebbet istedi Manken yapmak bahanesiyle kandırdığı ve tecavüz ettiği kadınlar tarafından öldürülen adamın davasında savcı kadınlar için müebbet istedi.

4 Hande Yener tezgahtarlık yaptığı mağazada klip çekti Ünlü popçu, 1993'te tezgahtar olarak keşfedildiği mağazada yeni şarkısının klibini çekti.

5 İzmir'de motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaparak kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

6 Maliye Bakanı'ndan 'vergiler yüksek' itirafı Bakan Ağbal, dün yaptığı açıklamada; otomobil, sigara ve içkilerde verginin çok yüksek olduğunu itiraf etti.