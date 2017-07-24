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Avusturya'dan müzakereleri durdurun çağrısı

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Avrupa Birliği'ne Türkiye ile ilişkilerde daha kararlı bir tutum sergileme çağrısı yaptı.

24.07.2017 - 08:13
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SEBASTİAN

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda Türkiye'yi hedef aldı.

TÜRKİYE'NİN AB'DE YERİ YOK

Türkiye ile Almanya arasında yaşananlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Kurz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını savundu.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

"Türkiye'nin giderek Avrupa'dan uzaklaştığı yönündeki değerlendirmemin doğru olduğu her geçen gün daha fazla kanıtlanıyor" diyen Bakan Kurz, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması için çaba sarf etmeye devam edeceğinin de altını çizdi.

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