Avusturya'dan müzakereleri durdurun çağrısı

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röportajda Türkiye'yi hedef aldı.
TÜRKİYE'NİN AB'DE YERİ YOK
Türkiye ile Almanya arasında yaşananlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunan Kurz, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yeri olmadığını savundu.
ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
"Türkiye'nin giderek Avrupa'dan uzaklaştığı yönündeki değerlendirmemin doğru olduğu her geçen gün daha fazla kanıtlanıyor" diyen Bakan Kurz, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin tamamen durdurulması için çaba sarf etmeye devam edeceğinin de altını çizdi.