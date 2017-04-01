Avusturyalı milletvekilinden MİT çıkışı

MİT'in Almanya'da casusluk faaliyetlerinde bulunduğu, izlediği kişi ve kurumların bir listesini de Alman dış istihbarat teşkilatı BND'ye verdiğinin basına yansımasının ardından Avusturya'da da benzer iddialar ortaya atıldı.

Avusturya Yeşiller Partisi güvenlik sözcüsü Peter Pilz, Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri çalışanlarının yalnızca Almanya ve Avusturya'da değil, 35 ülkede Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu iddia edilen kişiler hakkında MİT'e bilgi sızdırdıklarını öne sürdü.

TERÖR İLE MÜCADELE İÇİN "CASUSLUK AĞI" DEDİ

İddiasını Türk bir kaynaktan edindiği konsolosluk belgelerine dayandırdığını ifade eden Pilz, "Görünüşe göre küresel bir casusluk ağı söz konusu." diye konuştu.