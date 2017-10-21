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Avusturyalı yolcuların üzeri köpekle arandı

Viyana Havalimanı'nda Türk yolcuların üzerinin köpekle arandığı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından misilleme yapıldı.

21.10.2017 - 08:57
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Avusturyalı yolcuların üzeri köpekle arandı

Dün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli seferle Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitmek için pasaport kontrolünden geçen yolcular, uçağa hareket etmek üzere otobüse binecekleri terminale geldi.

KÖPEKLERLE ARANDILAR

Polis ekipleri yaptıkları kontrollerde pasaportunda Avusturya vatandaşı yazan yolcuları terminalde bulunan alana yönlendirdi. Söz konusu yolcuların üstü ve valizleri K9 köpeğiyle arandı.

DİĞER YOLCULARA BU UYGULAMA YAPILMADI

Kontrollerin ardından yolcular, uçağa binmek üzere otobüslere yönlendirildi. Türk vatandaşları, Avusturya vatandaşı olan Türkler ile diğer ülkelerden gelen yolculara ise bu uygulama yapılmadı.

Avusturyalı yolcuların üzeri köpekle arandı

DIŞİŞLERİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Viyana Havalimanı'nda Türk vatandaşlarına yapılan köpekli arama tepki çekmişti. Bu olayın ardından Türk polisinden misilleme geldi. Sadece Avusturyalı vatandaşların üzeri köpekle arandı.

Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı yazılı açıklamada, Avusturya'daki Viyana Schwechat Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) yolcularının polis köpeğiyle aranmalarına tepki göstermişti. Açıklamada, Viyana Schwechat Havalimanı'nda bir gümrük memurunun uçağa alınmak üzere salonda bekleyen THY yolcularının üstlerini ve eşyalarını bir polis köpeğine koklattırmasına ilişkin bazı görüntülerin sosyal medyada yer aldığı, bunun üzerine, aynı gece Viyana Başkonsolosluğu yetkililerinin havaalanına giderek, inceleme yaptığı bildirilmişti.

 

Avusturyalı yolcuların üzeri köpekle arandı

Avusturya yolcularına köpekli arama VİDEO

Avusturya polisi Türk yolcuları köpeklerle aradı VİDEO

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