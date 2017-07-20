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Ay tozu, açık artırmaya çıkarılacak

Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'un kullandığı torba, içindeki ay tozuyla birlikte açık artırmada satılacak.

20.07.2017 - 10:36
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4 MİLYON DOLAR FİYAT BİÇİLİYOR

Ünlü müzayede firması Sotheby'in New York'taki uzay yolculuklarına dair eşyaların satılacağı açık artırmasında sergilenen torbaya 2 milyon dolar ila 4 milyon dolar fiyat biçiliyor.

Ay tozu, açık artırmaya çıkarılacak

HUKUKİ BİR MÜCADELENİN KONUSU OLMUŞTU

Astronot Armstrong'un 1969'da, Ay'dan topladığı örnekleri koyduğu, Beta kumaşı ve polyesterden yapılmış torba, hukuki bir mücadelenin de konusu olmuştu.

Söz konusu torba, daha önce yanlış tanımlanarak internet üzerinden yapılan açık artırmada satılmıştı. 20'ye 30 santimetre ebatlarındaki torbayı 2015'te 995 dolara satın alan Nancy Carlson, test için NASA'ya göndermişti.

Bunun üzerine NASA torbayı geri almak için dava açmıştı. NASA, torbanın Amerikan halkına ait olduğunu savunmuştu ancak federal mahkeme geçen aralık ayında torbanın Carlson'a ait olduğuna hükmetmişti.

Ay tozu, açık artırmaya çıkarılacak



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