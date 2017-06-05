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Ayak kokusuna karşı bitkisel çözümler

Ayakların gün içerisinde terlemesiyle oluşan ayak kokusunu engellemek için bazı bitkisel yollara başvurabilirsiniz.

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Erkeklerde de kadınlarda da zaman zaman sorun haline gelen ayak kokusuna karşı bazı bitkisel çözümleri sizler için derledik.

4 FARKLI ÇÖZÜM

Ayak kokusundan kurtulmak için; karbonat, lavanta yağı, çay ve sirkeyi kullanabilirsiniz.

KARBONAT

Ayaklarınızın rahatlıkla sığabileceği bir leğen içerisine ılık su doldurun. Suyun içine 2 tatlı kaşığı karbonat atın. Ayaklarınızı bu suda 20 dakika bekletin. Bu işlemi 1 hafta boyunca her akşam denedikten sonra sonucu bekleyin.

Ayak kokusuna karşı bitkisel çözümler

LAVANTA YAĞI

Karbonat gibi lavanta yağı da ayak kokunuza karşı bir çözüm seçeneğidir. Ayak mantarını önlemeye de yardımcı olan lavanta yağını, su dolu bir leğene damlatın. 15-20 damla lavanta yağını koyduktan sonra ayaklarınızı leğende yaklaşık 15 dakika bekletin. Bu işlemi 1 hafta boyunca günde 2 kez uygulamaya çalışın.

ÇAY

Çayın içerisinde bulunan tanik asit, bakterilere karşı koruma sağlar ve terlemeyi azaltır. Önce, 2-3 adet poşet çayı çaydanlıkta demleyin. Yarısına su doldurduğunu leğene bu çayı boşaltın ve 20 dakika bekleyin. 1 hafta boyunca her akşam yapacağınız bu uygulama sizi ayak kokusundan kurtaracak.

SİRKE

Karbonat, lavanta yağı ve çay gibi ayak kokusuna karşı kesin çözümlerden biri de sirkedir. Yanlış duymadınız, sirke!

Leğenin yarısını doldurduğunuz ılık suyun üzerine 2 su bardağı kadar sirke ekleyin. Ayaklarınızı sirkeli suda 20 dakika bekleyin. Bu işlemden sonra ayaklarınızı sabunla temiz bir şekilde yıkayıp durulayın.

10 gün boyunca her gün yapacağınız bu işlem, ayak kokusunu yok edecek.

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