Ayberk Atilla hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi altında tutulan Ayberk Atilla, bu sabah hayatını kaybetti. Acı haber, usta oyuncunun sevenlerini yasa boğdu.

AYBERK ATİLLA KİMDİR

1946 doğumlu sanatçı, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı.

Atilla'nın oynadığı çok sayıda film, dizi, tiyatro oyunu bulunuyor.